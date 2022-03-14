Сибирские McDonald's продолжили работу по франшизе

© Яна Долганина
Сибирские McDonald's продолжили работу по франшизе
14 Мар 2022, 07:54

Новосибирские и кузбасские заведения сети быстрого питания McDonald's продолжили работу. Их развивает по франшизе новокузнецкая компания «Гид».

Компания McDonald’s пока не закрыла свои рестораны в Кемеровской и Новосибирской областях, хотя американская компания объявила об уходе из России с 14 марта. В Западной Сибири сеть развивает по франшизе новокузнецкое ООО «Гид», а не российская «дочка» McDonald’s.

«Рестораны в Сибири, в том числе и в Кузбассе, продолжат свою работу», — цитирует «Сибдепо» сотрудника одного из ресторанов в Кемерове.

Новосибирские заведения сети также продолжили работу, передает НГС. Заказы от посетителей в точке на площади Маркса принимались и на кассах и через терминалы самообслуживания.

«Гид» принадлежит Александру Говору, который связан с крупным промышленным предприятием «Нефтехимсервис», которое владеет Яйским нефтеперерабатывающим заводом. По данным «Контур.Фокус», выручка «Гида» в 2020 году составила 1,3 млрд рублей, чистый убыток — 158 млн.


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