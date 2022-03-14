Гаражи начали массово сносить в новосибирском микрорайоне ОбьГЭС

© twitter.com/SKaverzina
Гаражи начали массово сносить в новосибирском микрорайоне ОбьГЭС
14 Мар 2022, 08:16

В микрорайоне ОбьГЭС Новосибирска начался снос металлических гаражей на улице Молодости. Рабочие утверждали, что делают это по договору с администрацией, но никакого соглашения не было, заявила независимый депутат Светлана Каверзина.

Жители ОбьГЭСа столкнулись со сносом металлических гаражей в районе улицы Молодости, где находятся десятки строений. На днях там появилось объявление о сносе и номера телефонов, по которым предлагалось «срочно связаться», сообщила депутат Светлана Каверзина в твиттере.

«Вчера была встреча с избирателем. У Надежды — гараж на Молодости. На днях там появилось объявление, что гаражи сносят и срочно свяжитесь. А потом гараж вынесли. Вытащили всё, что было внутри и повесили чужой замок, — рассказала Каверзина. — Объяснили, что сделала это не Администрация и надо подать заявление в полицию».

После встречи Каверзина поехала на место. Там рабочие самогруза утверждали, что работают «от администрации». Но депутат позвонила замглавы Советского района, который заявил, что администрация не имеет к происходящему никакого отношения.

«Делаю звонок по 112. Для подстраховки съездили в опорный пункт полиции на ОбьГЭСе. Там нам сказали, что участковый подъедет, — рассказала Каверзина. — Возвращаемся назад, снова разговариваем с бригадиром тех, кто пилит гараж. Илья зовут. У него уже другая версия — мол, гараж они выкупили и теперь разбирают, вот у нас тут и договорчик имеется с продавцом-частным лицом. Подождали немного, не дождались участкового, уехали домой. Письменно в полицию еще раз обратимся, но пока имейте в виду: никакая администрация гаражи с молодости не вывозит. Не было ещё ни конкурса, ни деньги из бюджета не выделены. Будьте бдительны, не давайте собой манипулировать».

В объявлении, появившемся на гаражах, утверждается, что будут снесены более 70 строений. На нем также указаны два телефона, по которым, на момент публикации, не ответили.


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