Минимальный набор продуктов подорожал в Новосибирске

© Кирилл Канин

Минимальный месячный набор продуктов в Новосибирской области подорожал за февраль до 5,6 тыс. рублей. При этом, как утверждает Росстат, официально цены на первостепенное продовольствие выросли с начала года только на 4,3%.

«Стоимость минимального набора продуктов питания в расчете на месяц по Новосибирской области в феврале 2022 года составила 5594,64 рубля и по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 2,2%, а с начала года — на 4,3%», — сообщили в Новосибирскстате.



В структуре стоимости набора преобладают хлеб, крупы и макаронные изделия — 27,4%. На долю молочных продуктов приходится 20,1%, овощей и фруктов — 19,4%, мяса и мясопродуктов — 16,6%.