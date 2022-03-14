Минимальный набор продуктов подорожал в Новосибирске

© Кирилл Канин
Минимальный набор продуктов подорожал в Новосибирске
14 Мар 2022, 08:58

Минимальный месячный набор продуктов в Новосибирской области подорожал за февраль до 5,6 тыс. рублей. При этом, как утверждает Росстат, официально цены на первостепенное продовольствие выросли с начала года только на 4,3%.

«Стоимость минимального набора продуктов питания в расчете на месяц по Новосибирской области в феврале 2022 года составила 5594,64 рубля и по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 2,2%, а с начала года — на 4,3%», — сообщили в Новосибирскстате.

В структуре стоимости набора преобладают хлеб, крупы и макаронные изделия — 27,4%. На долю молочных продуктов приходится 20,1%, овощей и фруктов — 19,4%, мяса и мясопродуктов — 16,6%.


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
Энциклопедия пыток в иркутских колониях и СИЗО: «В России никто не поможет, жалуйся Байдену» Энциклопедия пыток в иркутских колониях и СИЗО: «В России никто не поможет, жалуйся Байдену»
Последние материалы
14 Мар, 12:51
Пятизвездочный отель построят на Алтае в 2022 году
14 Мар, 11:49
Житель Иркутской области 10 лет насиловал собственную дочь
14 Мар, 11:45
Новосибирская область оказалась одной из худших по закредитованности населения в России
14 Мар, 10:44
Директор крупнейшего иркутского застройщика арестована
14 Мар, 10:10
Март в стиле ретро: 10 кинопоказов классики
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования