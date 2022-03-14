Девочке-подростку с ДЦП из Новосибирской области нужно дорогое лечение, чтобы стоять

© из семейного архива. Саша Гоглова

Саша Гоглова из новосибирского Искитима начала держать голову и сидеть с поддержкой только в два года. В свои 12 лет она может перемещаться по дому в ходунках. У девочки — ДЦП. Чтобы стоять без опоры и самостоятельно пересаживаться из инвалидного кресла на диван, ей нужно лечение, которое стоит более 200 тыс. рублей. Как помочь, узнала Тайга.инфо.

«Дочка родилась недоношенной, крошечной и слабенькой. В десять месяцев, пройдя многочисленные медицинские обследования, получив неутешительный диагноз, мы начали борьбу с болезнью, — рассказывает мама Саши Гогловой Евгения. — Я ежедневно делала дочке массаж, занималась лечебной гимнастикой, мы возили ее на лечение в реабилитационные центры, для этого брали кредиты, с оплатой также помогали знакомые и друзья. Держать голову и сидеть с поддержкой Саша начала только около двух лет».

В свои 12 лет девочка сидит и ползает, может недолго стоять у опоры, ходит по дому в ходунках. Она умственно развита: заговорила еще до года, рисует, читает, плетет бусы из бисера, занимается бочче (игра с мячом). Мечтает научиться ходить и записаться в секцию дзюдо, чтобы защищать себя.

«У Саши детский церебральный паралич, нарушение моторного и двигательного развития. Девочке требуется продолжить восстановительное лечение, главная цель — нормализовать мышечный тонус, повысить двигательную активность, развить навыки ходьбы. Мы должны научить Сашу стоять без опоры и самостоятельно пересаживаться с инвалидного кресла на диван», — объясняет невролог-реабилитолог новосибирского Центра семейной медицины Оксана Тасенкова.

Однако оплатить реабилитации дочери самостоятельно Гогловым не под силу: отец Саши потерял работу и не может трудоустроиться в небольшом Искитиме.

Курс лечения для Саши Гогловой стоит более 289 тыс. рублей.

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