Март в стиле ретро: 10 кинопоказов классики

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После большого количества отмененных премьер прокатчики и кинотеатры обратились к великому прошлому визуального искусства. Ретроспективы анонсируют друг за другом. Тайга.инфо подготовила для вас обзор мартовских показов классики в кинокомплексе «Победа».

Мой сосед Тоторо (Хаяо Миядзаки, 1988)



Мир Миядзаки вдохновил не одно поколение детей. Антивоенная и экологическая тематика привычна для творчества японца. «Мой сосед Тоторо» — одна из высших точек творчества Хаяо. Рассказ о двух девочках, переехавших в деревню и встретивших хранителя леса — Тоторо. Жизнь заставляет их взрослеть, подкидывая множество испытаний, преодолеть которые можно лишь вместе.

Почему смотреть: Японский культурный код у Миядзаки смешивается с западными веяниями в анимации и сюжете, почти каждый фильм режиссера имеет культовый статус, «Тоторо» не исключение.

Когда: с 14 до 16 марта

Крестный отец (Фрэнсис Форд Коппола, 1972)

Один из лучших фильмов в истории покажут в России на большом экране. Эпос о сицилийской мафии в Нью-Йорке изменил мир авторского кино и ярко зажег звезду Фрэнсиса Копполы. История Майкла Корлеоне — рассказ о жизни бунтаря, который под влиянием времени, семьи и прошлого превратился в того, кого презирал. Коппола стал одним из тех, кто сформировал Новый Голливуд своим кино, а «Крестный отец» — яркая звезда его творчества.

Почему смотреть: даже спустя 50 лет это очень современная и актуальная картина о человеке в сложных обстоятельствах.

Когда: с 14 по 16 марта

Господин Никто (Жако Ван Дормель, 2006)

Старик Немо, последний из смертных. В будущем людей поглотила идея бессмертия и теперь они живут совсем иначе, не ведая любви, о которой говорили тысячелетия до этого. Дормель в своей картине рассказывает судьбу Немо, порой истории старика взаимоисключают друг друга, но в них режиссер видит основную суть картины — выбор не бывает правильным или неправильным.

Почему смотреть: фантастика Дормеля уникальна, она запутывает тебя и задает вопросы вместо того, чтобы дать ответы.

Когда: с 14 по 16 марта

Это всего лишь конец света (Ксавье Долан, 2016)

Вундеркинд Ксавье Долан в каждой картине преподносит множество сюрпризов. Адаптация пьесы Лагарса сделана в театральном стиле. Всего пятерка персонажей и одно событие — семейный ужин — вокруг него крутится история. Драма отношений с криками, слезами и, конечно, все это повесть о любви.

Почему смотреть: одна из лучших картин все еще молодого Долана и прекрасная роль, ушедшего от нас в январе Гаспара Ульеля.

Когда: 15 марта в 19:00

Шоссе в никуда (Дэвид Линч, 1996)

Мистические истории Дэвида Линча способны вызвать либо восхищение, либо недоумение. «Шоссе в никуда» — отличный пример классического Линча с его мотивами дороги, паранойи и детективным сюжетом.

Почему смотреть: если вы поклонник Линча или хотите попробовать окунуться в творчество главного сюрреалиста Америки.

Когда: 17 марта в 19:00

Пианистка (Михаэль Ханеке, 2001)

История женского мазохизма и эмансипации. Изабель Юппер, исполняющая роль девушки, до сих пор зависящей от своей матери, достигает вершины актерского перформанса. Ханеке ищет гуманизм в человеческой душе радикализируя ее необычные проявления. В «извращениях» он находит травмы и попытки самоопределения.

Почему смотреть: крепкая и провокационная европейская драма от современного классика немецкого кино.

Когда: 20 марта в 18:00

Место под соснами (Дерек Сиенфрэнс, 2012)

Картина Сиенфрэнса — пример современной американской авторской драмы. Для Дерека «Место под соснами» стала второй большой картиной, здесь на месте и звезды первой величины (Райан Гослинг и Брэдли Купер), и длинный хорошо отлаженный сценарий. По своей монументальности Сиенфрэнс претендует чуть ли не на лавры Пола Андерсона и у него неплохо получается соответствовать заданной планке.

Почему смотреть: история, где герой мечется между законом и моралью сыгранная блестящими актерами.

Когда: 23 марта в 18:45

Патерсон (Джим Джармуш, 2016)

Культовый американский режиссер шесть лет назад снял фильм, мало похожий на свои обычные картины. Медленный и уютный «Патерсон» рассказывает о водителе автобуса (Адам Драйвер), пишущем стихи в свободное время. Практически полное отсутствие конфликта и глобальной философии не мешает фильму оставаться в памяти зрителя.

Почему смотреть: одна из последних работ Джармуша в кино и очень приятная атмосфера милого Нью-Йорка.

Когда: 25 марта в 19:00

Одержимость (Дэмьен Шазелл, 2013)

Рассказ о таланте и том, что одного его недостаточно. Необходимо пролить достаточно пота и крови, дабы войти в пантеон великих. Эндрю (Майлз Теллер) из тех, кто мечтает прославиться как великий барабанщик. После многих неудач его замечает один из лучших учителей в Америке. Он (Дж. К. Симмонс) мучает подопечного доводя его до грани безумия.

Почему смотреть: Шазелл запустил свою карьеру этим невероятно динамичным и энергетически заряженным фильмом.

Когда: 26 марта в 19:00

Убийство священного оленя (Йоргос Лантимос, 2017)

Лантимос — один из главных сюрреалистов современного кино. После успеха «Лобстера» грек продолжил изучать и осовременивать античные мифы. На этот раз Колин Фарелл — глава хорошей семьи, но тайны прошлого открываются ему страшной силой, карающей близких.

Почему смотреть: странный юмор и тревожная атмосфера холодной картины Лантимоса не для всех, но если вам понравится, то вы будете в восторге от каждый картины режиссера.

Когда: 29 марта в 19:00

Подготовил Кирилл Букетов



Фото: Radio Sputnik, IVI, kinopoisk.ru

