Новосибирская область оказалась одной из худших по закредитованности населения в России

© Елизавета Погодаева
Новосибирская область оказалась одной из худших по закредитованности населения в России
14 Мар 2022, 11:45

Новосибирская область, Алтайский край и Тува оказались среди худших регионов России по уровню закредитованности населения. С 2020 года средний объем долгов новосибирцев вырос почти в полтора раза.

Новосибирская область оказалась на 78 месте из 85 по уровню закредитованности жителей в 2021 году. Об этом говорится в исследовании РИА Рейтинг.

Соотношение среднего долга на жителя к годовой зарплате составило 80,9%. В среднем задолженность одного новосибирца перед кредитными организациями составляет около 392 тыс. рублей. Еще в 2020-м этот показатель составлял 293 тыс. рублей

Хуже, чем в Новосибирской области, дела обстоят только в Оренбургской, Курганской областях, Башкирии, Удмуртии, Калмыкии, Алтайском крае и Туве.

В Алтайском крае при средней закредитованности одного жителя в 278,4 тыс. рублей долги составляют 81,5% от годовой зарплаты. В Туве, которая оказалась на предпоследнем месте, уступив лишь Калмыкии — 90% (433 тыс. рублей на жителя).


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