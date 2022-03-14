Житель Иркутской области 10 лет насиловал собственную дочь

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В Иркутской области вынесен приговор местному жителю за сексуальное насилие над дочерью. Мужчина насиловал собственного ребенка 10 лет. Суд приговорил его к 22 годам строгого режима.

Житель Боханского района Иркутской области признан виновным в совершении 39 эпизодов преступлений, предусмотренных ст. 131 УК РФ (изнасилование), ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), сообщает Следственный комитет региона.



По данным следствия, осужденный 10 лет, начиная с 2011 года, «совершал с дочерью рождения половые сношения и иные действия сексуального характера». Жертва — 2000 года рождения.

«Насилие сопровождалось угрозами и применением физической силы. Кроме того, мужчина угрожал расправой в отношении матери и младшей сестры, если дочь расскажет о происходящем, — рассказали в СК. — Преступная деятельность обвиняемого была пресечена в ноябре 2020 года, после того как супруга узнала обо всём и написала заявление».

Мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.