Пятизвездочный отель построят на Алтае в 2022 году

14 Мар 2022, 12:51

Строительство масштабного пятизвездочного отеля на горнолыжном комплексе (ГЛК) «Манжерок» в Республике Алтай завершат в 2022 году. В нем предусмотрено более 300 номеров.

«Мы находимся на этапе масштабного строительства нового пятизвездочного отеля, более 300 номеров. <…> Сдача планируется в декабре 2022 года. Параллельно ведем строительство 12 вилл для премиальных гостей с тремя видами бань, бассейнами, спа-комплексом», — рассказал ТАСС заместитель операционного директора по управлению бизнесом ГЛК Джамшед Лутфуллоев.

По его словам, активная стройка идет в горнолыжной части курорта. В настоящее время здесь работают три канатные дороги, трассы общей протяженностью 20 км.

На втором этапе будут построены еще две канатные дороги и общая протяженность горнолыжных трасс к новому сезону достигнет 23 км.


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