Toyota протаранила КамАЗ: трое погибли

© ГУ МВД по Новосибирской области
Toyota протаранила КамАЗ: трое погибли
15 Мар 2022, 05:56

Легковой автомобиль врезался в КамАЗ в Новосибирске 15 марта. В результате аварии погибли три человека, еще трое попали в больницу.

Авария со смертельным исходом произошла в 04:50 (нск) на улице Большевисткая в Новосибирске.

«Водитель 1996 года рождения, на автомобиле Toyota Ipsum следовал по улице Большивистской со стороны улицы Днепрогесовской в сторону улицы Добролюбова, в пути следования у дома 177/7 по улице Большевистской совершил наезд на автомобиль КамАЗ», — говорится в сообщении ГУ МВД.

Пострадали трое, характер травм уточняется, они попали в больницу. Еще трое погибли — это мужчины 1988 года рождения, 1968 года рождения и женщина 1960 года рождения.

На месте работает экипаж ГИБДД, следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.


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