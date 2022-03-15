Еще трое тувинских военнослужащих погибли в Украине
15 Мар 2022, 06:11
В Украине погибли еще трое тувинских военнослужащих. Это были младший сержант и ефрейторы. Ранее стало известно о гибели солдат и сотрудников ОМОН из республики.
Младший сержант и два ефрейтора погибли во время «спецоперации» в Украине. Они служили в 55 мотострелковой бригаде. Это следует из сообщения правительства Тувы в своем официальном паблике во «ВКонтакте».
Ранее глава Тувы Владислав Ховалыг рассказал о гибели еще двоих солдат и двоих сотрудников оперативного взвода ОМОН местного управления Росгвардии.
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