Еще трое тувинских военнослужащих погибли в Украине

В Украине погибли еще трое тувинских военнослужащих. Это были младший сержант и ефрейторы. Ранее стало известно о гибели солдат и сотрудников ОМОН из республики.

Младший сержант и два ефрейтора погибли во время «спецоперации» в Украине. Они служили в 55 мотострелковой бригаде. Это следует из сообщения правительства Тувы в своем официальном паблике во «ВКонтакте».

Ранее глава Тувы Владислав Ховалыг рассказал о гибели еще двоих солдат и двоих сотрудников оперативного взвода ОМОН местного управления Росгвардии.