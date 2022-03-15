Еще трое тувинских военнослужащих погибли в Украине

15 Мар 2022, 06:11

В Украине погибли еще трое тувинских военнослужащих. Это были младший сержант и ефрейторы. Ранее стало известно о гибели солдат и сотрудников ОМОН из республики.

Младший сержант и два ефрейтора погибли во время «спецоперации» в Украине. Они служили в 55 мотострелковой бригаде. Это следует из сообщения правительства Тувы в своем официальном паблике во «ВКонтакте».

Ранее глава Тувы Владислав Ховалыг рассказал о гибели еще двоих солдат и двоих сотрудников оперативного взвода ОМОН местного управления Росгвардии.


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