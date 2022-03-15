Мужчина напал на полицейских в Иркутске и умер

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Житель Иркутска напал на двух полицейских, приехавших по вызову на бытовой конфликт. Один из сотрудников МВД выстрелил в нападавшего. Мужчина в итоге скончался.

Нападение на полицейских произошло в Иркутске днем 14 марта. По данным СК, сотрудники патрульно-постовой службы приехали на вызов после сообщения о бытовом конфликте.

«В подъезде дома на одного из сотрудников полиции со спины напал мужчина и нанес ему ножевое ранение в шею. Напарник полицейского применил в отношении нападавшего физическую силу, а пострадавший сотрудник полиции произвел выстрелы из табельного оружия и ранил нападавшего. В этот момент злоумышленник причинил ножевое ранение в руку второму полицейскому», — сообщил 14 марта СК.



Как уточнили ТАСС в СК 15 марта, мужчина умер в больнице. «Он скончался. Но, несмотря на это, следователи СК продолжают устанавливать мотив нападения на сотрудников полиции», — добавил собеседник агентства.

По факту нападения на сотрудников полиции возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов).