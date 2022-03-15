Радиационный туман накрыл центр Кемерова

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Сильный туман накрыл Кемерово. Синоптики назвали его «радиационным туманом».

Центр Кемерова затянуло плотным туманом. В паблике «Инцидент.Кемерово» при этом опубликованы кадры сильного задымления.

«Это обычный „радиационным туманом“ — результат ночного выхолаживания атмосферы после того, как днём солнце прогрело землю и воздух, — рассказали Сибдепо в Гидрометеоцентре. — Такие же туманы при перепадах температур бывают осенью и весной, особенно часто — возле водоемов и в низинах».

16 марта тоже ожидается туман.