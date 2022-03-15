Радиационный туман накрыл центр Кемерова

© t.me/incident_kemerovo
Радиационный туман накрыл центр Кемерова
15 Мар 2022, 07:35

Сильный туман накрыл Кемерово. Синоптики назвали его «радиационным туманом».

Центр Кемерова затянуло плотным туманом. В паблике «Инцидент.Кемерово» при этом опубликованы кадры сильного задымления.

«Это обычный „радиационным туманом“ — результат ночного выхолаживания атмосферы после того, как днём солнце прогрело землю и воздух, — рассказали Сибдепо в Гидрометеоцентре. — Такие же туманы при перепадах температур бывают осенью и весной, особенно часто — возле водоемов и в низинах».

16 марта тоже ожидается туман.


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
Энциклопедия пыток в иркутских колониях и СИЗО: «В России никто не поможет, жалуйся Байдену» Энциклопедия пыток в иркутских колониях и СИЗО: «В России никто не поможет, жалуйся Байдену»
Последние материалы
15 Мар, 11:14
Бурятский солдат отделался штрафом за оплату еды с карты умершего сослуживца
15 Мар, 11:02
Трое военнослужащих из Братска погибли в Украине
15 Мар, 10:14
Инсулиносодержащие препараты подорожали на треть за март в Новосибирске
15 Мар, 10:05
Спрос на лекарства в Новосибирске вырос почти на 40%
15 Мар, 10:03
СМИ: более 600 учеников эвакуировали из лицея в Кузбассе из-за «минирования»
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования