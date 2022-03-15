Красноярский Роспотребнадзор рассказал, как правильно запасаться продуктами

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Красноярский Роспотребнадзор выпустил рекомендации о том, как запасаться продуктами. Ведомство посоветовало не набирать лишнего и рассказало, как хранить купленное.

Красноярский Роспотребнадзор 15 марта выпустил памятку о хранении продуктов. Информацию он опубликовал в своем тг-канале, отметив, что «регулярные походы в магазин отнимают много времени, поэтому многие из нас закупаются продуктами впрок».



Далее ведомство опубликовало рекомендации для различных видов продуктов — в каких условиях их хранить. Кроме того, специалисты посоветовали наклеить на упаковки стикеры с пометками о сроках годности и дате покупки, регулярно проверять запасы и объективно оценивать свои нужды, «не набирать лишнего».