Новосибирские власти заказали митинг-концерт «Крымская весна»

© Наталья Гредина. Массовое мероприятие 18 марта 2016 года в Новосибирске
Новосибирские власти заказали митинг-концерт «Крымская весна»
15 Мар 2022, 08:39

Власти Новосибирской области решили организовать митинг-концерт «Крымская весна». При этом единственная связанная с ним госзакупка закрыта, а вход планируется только по пригласительным от министерства культуры.

Новосибирское госучреждение «Дирекция фестивальных, конкурсных и культурно-массовых программ» объявило конкурс на «поставку масок, антисептика, стоек для диспенсеров, диспенсеров с целью организации и проведения 18 марта 2022 года на площадке волейбольного центра „Локомотив-Арена“ митинг-концерта „Крымская весна“».

Документы в объявлении на сайте «Витрина закупок Новосибирской области» скрыты. Но доступны на сайте торговой площадки «РТС-Тендер». Там сказано, что масок нужно 1 тыс. штук. Также необходимо три диспенсера, две стойки для них и лишь одно «антисептическое средство для обработки кожи» с содержанием спирта не менее 60%.

Никакой информации о начальной цене контракта в документах нет. Источник финансирования также не указан, но ГАУ «Дирекция фестивальных, конкурсных и культурно-массовых программ», которое возглавляет Татьяна Важенина, учреждено областным правительством, министерство культуры и региональным департаментом имущественных отношений.

В «Локомотив-Арене» сайту «НГС.Новости» подтвердили, что 18 февраля у них запланирован «концерт, организованный Минкультом НСО». «Правда, техническое задание еще не высылали», — отметили там.

«Вход по пригласительным, которые распространяет Минкульт. Больше информации на данный момент нет», — уточнили изданию.

При этом в регионе установлен запрет на проведение массовых мероприятий под предлогом ковидных ограничений, из-за которого власти отказываются согласовывать акции протеста. В 2020—2021 годах официальные митинги к годовщине присоединения Крыма отменяли именно из-за коронавируса.


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