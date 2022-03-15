Новосибирская ТЭЦ-4 увеличила запас тепловой мощности

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Новосибирская ТЭЦ-4 увеличила запас тепловой мощности
15 Мар 2022, 09:52

Новосибирская ТЭЦ-4 (СГК) подготовила дополнительный резерв тепловой мощности для обеспечения потребности горожан на перспективу — 150 Гкал/ч, или 13% от общей производительности станции. Она может пригодиться при развитии северного направления города.

Основные мероприятия провели на четырех котлах из восьми действующих котлоагрегатов, рассказал директор Новосибирской ТЭЦ-4 Дмитрий Ниценко. В частности, на котлах под номерами 6, 7, 8 и 12 заменили воздухоподогреватели. Эти элементы обеспечивают более эффективное горение топлива — за счет подогрева воздуха, подаваемого в топку котла.

«Выполненные мероприятия позволили на перспективу снять ограничения паропроизводительности котлов для выдачи тепловой мощности потребителям. Добавлена производительность в объеме не менее 150 Гкал/ч. Это 13% общей установленной тепловой мощности станции — 1 120 Гкал/ч. В целом сейчас загрузка ТЭЦ-4 по отпуску тепла составляет 65% от максимально возможной», — рассказал директор Новосибирской ТЭЦ-4 Дмитрий Ниценко.

Затраты на ремонты, связанные со снятием ограничений в выдаче тепловой мощности, за предыдущие два года составили около 20% от стоимости ремонтных программ ТЭЦ-4. Суммарно это порядка 160 млн рублей.

Власти Новосибирска и застройщики неоднократно заявляли, что видят перспективы дальнейшего развития города в северном направлении — речь идет о перспективах строительства до 5 млн квадратных метров на площади 500 га.

Если основная часть строительных проектов будет реализована, уже в 2024 году ожидается увеличение тепловой нагрузки за счет подключения новых потребителей — в объеме до 177 Гкал/ч. Поэтому ТЭЦ-4 планирует продолжить в 2022 году работы, которые увеличат производительность.

В плане — инвестпроект по реконструкции бойлерных установок. При росте нагрузки существующего оборудования может оказаться недостаточно для использования всего пара, вырабатываемого котлами станции.

Проект позволит реализовать еще до 62 Гкал/ч дополнительной тепловой мощности с котельного оборудования.


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