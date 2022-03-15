СМИ: более 600 учеников эвакуировали из лицея в Кузбассе из-за «минирования»
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В новокузнецкий лицей поступило сообщение о «минировании». Эвакуированы более 600 человек. На место приехали полиция и несколько отделений пожарной охраны.
В Новокузнецке из лицея № 11 на проезде Коммунаров, 5 срочно эвакуировали всех учеников и сотрудников, сообщает NGS42.RU со ссылкой на одного из учеников.
По словам собеседника редакции, эвакуация произошла около 13:10 15 марта. К школе приехала полиция, несколько отделений пожарной охраны и другие экстренные службы.
Информацию подтвердил и другой источник издания. Он уточнил, что из лицея эвакуировали 570 учеников и 45 сотрудников.
«Поступило сообщение об обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство. Здание проверили кинологи. Предмет не представляет опасности, сигнал оказался ложным», — добавил источник.
Остальные занятия в лицее отменили, уточнил он.
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