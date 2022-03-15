Спрос на лекарства в Новосибирске вырос почти на 40%

15 Мар 2022, 10:05

Спрос на лекарства в Новосибирске с начала марта вырос почти на 40%. Запасов импортных препаратов хватит на 44 дня.

С начала марта спрос на аптечные препараты повысился на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил директор муниципальной «Новосибирской аптечной сети» Дмитрий Гришунин 15 марта.

«С 1 по 14 марта сформирована дефектура по отдельным группам препаратов: инсулиносодержащим, а также препаратам, направленным на лечение системы кровообращения и щитовидной железы. Мы имели двухмесячный запас, но при повышенном спросе фактически в два раза данные позиции стали дефектурными, — отметил Гришунин. — Провели переговоры, ожидаем на неделе поступления от двух иностранных производителей. Люди не испытывают дефицита препаратов, а приобретают впрок».

Сейчас в филиалах сети сформирован запас медикаментов на 330 млн рублей. Из них 41% приходится на препараты отечественного производства (запасов сделано примерно на 60 дней), остальные 59% - зарубежного (на 44 дня), уточнили в пресс-центре мэрии.


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