Уголовное дело об убийстве женщины с маленькими детьми закрыли в Канске

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Уголовное дело об убийстве женщины с маленькими детьми закрыли в Канске
15 Мар 2022, 11:58

Следственный комитет закрыл дело об убийстве женщины и двух ее детей в Канске. Их зарезал отец семейства, который был недоволен, что супруга с ним разводится, и ревновал ее. После мужчина свел счеты с жизнью.

Управление СК по Красноярскому краю завершило расследование дела по пунктам «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц, малолетнего) после обнаружения тел двух маленьких детей и их родителей в квартире дома на улице Эйдемана в Канске, сообщили в пресс-службе ведомства 15 марта.

По версии следствия, с октября по декабрь 2021 года 38-летний мужчина разводился с 35-летней женой. Женщина не хотела мириться с супругом, а он ревновал ее и считал, что та не не должна воспитывать их совместных 7-летнюю дочь и 11-летнего сына в браке с другим мужчиной, поэтому решил убить их.

26 декабря 2021 года в дневное время мужчина купил в магазине туристический нож и монтажную хозяйственную ленту. Под предлогом примирения и встречи с детьми он приехал в квартиру, где вечером зарезал супругу и детей. После убийства семьи житель Канска свел счеты с жизнью. Утром 27 декабря тела обнаружила мать погибшей женщины.

«Виновность мужчины в убийстве супруги и двух детей подтверждается совокупностью собранных в ходе расследования уголовного дела доказательств, в том числе заключениями ряда судебных экспертиз, показаниями свидетелей», — уточнили в СК.

Уголовное преследование прекратили в связи с его смертью обвиняемого.


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