Трое военнослужащих из Братска погибли в Украине

15 Мар 2022, 11:02

Трое солдат из Братска погибли в Украине, сообщил мэр города Сергей Серебренников. Одному из них было всего 18 лет.

О гибели троих братчан написал в тг-канале 15 марта мэр города Сергей Серебренников.

По его данным, один из них — капитан ВКС России, он погиб в результате крушения самолета.

Второй проходил службу по контракту в сухопутных войсках. Ему было 20 лет. В Братске молодой человек ранее учился в торгово-технологическом техникуме.

Третьему погибшему было всего 18 лет. Он проходил службу по призыву в сухопутных войсках и подписал контракт. До службы в армии учился в школе №15.


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
Энциклопедия пыток в иркутских колониях и СИЗО: «В России никто не поможет, жалуйся Байдену» Энциклопедия пыток в иркутских колониях и СИЗО: «В России никто не поможет, жалуйся Байдену»
Последние материалы
15 Мар, 11:14
Бурятский солдат отделался штрафом за оплату еды с карты умершего сослуживца
15 Мар, 11:02
Трое военнослужащих из Братска погибли в Украине
15 Мар, 10:14
Инсулиносодержащие препараты подорожали на треть за март в Новосибирске
15 Мар, 10:05
Спрос на лекарства в Новосибирске вырос почти на 40%
15 Мар, 10:03
СМИ: более 600 учеников эвакуировали из лицея в Кузбассе из-за «минирования»
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования