Трое военнослужащих из Братска погибли в Украине

Трое солдат из Братска погибли в Украине, сообщил мэр города Сергей Серебренников. Одному из них было всего 18 лет.

О гибели троих братчан написал в тг-канале 15 марта мэр города Сергей Серебренников.



По его данным, один из них — капитан ВКС России, он погиб в результате крушения самолета.

Второй проходил службу по контракту в сухопутных войсках. Ему было 20 лет. В Братске молодой человек ранее учился в торгово-технологическом техникуме.

Третьему погибшему было всего 18 лет. Он проходил службу по призыву в сухопутных войсках и подписал контракт. До службы в армии учился в школе №15.