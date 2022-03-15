Трое военнослужащих из Братска погибли в Украине
15 Мар 2022, 11:02
О гибели троих братчан написал в тг-канале 15 марта мэр города Сергей Серебренников.
Трое солдат из Братска погибли в Украине, сообщил мэр города Сергей Серебренников. Одному из них было всего 18 лет.
О гибели троих братчан написал в тг-канале 15 марта мэр города Сергей Серебренников.
По его данным, один из них — капитан ВКС России, он погиб в результате крушения самолета.
Второй проходил службу по контракту в сухопутных войсках. Ему было 20 лет. В Братске молодой человек ранее учился в торгово-технологическом техникуме.
Третьему погибшему было всего 18 лет. Он проходил службу по призыву в сухопутных войсках и подписал контракт. До службы в армии учился в школе №15.
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