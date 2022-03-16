Новосибирские капитан и прапорщик отделались штрафами за кражу вещей на 700 тыс.

© Кирилл Канин
Новосибирские капитан и прапорщик отделались штрафами за кражу вещей на 700 тыс.
16 Мар 2022, 07:02

Новосибирского офицера и прапорщика обвинили в краже военного обмундирования почти на 700 тыс. рублей. Их приговорили к штрафам.

Капитана запаса Владимира Зайцева и прапорщика Алексея Чурюканова обвинили по ч. 3 ст. 160 УК (присвоение или растрата), говорится в карточке дела. Его с марта 2021 года рассматривал Новосибирский гарнизонный военный суд.

«Военнослужащие похитили вверенное вещевое имущество на общую сумму 698,3 тыс. рублей» — рассказали подробности дела в телеграм-канале пресс-службы военных судов Сибири.

Суд приговорил Зайцева к штрафу в 200 тыс. рублей, Чурюканову — к 150 тыс. рублей.

Решение в законную силу пока не вступило.


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