Бурятский солдат отделался штрафом за оплату еды с карты умершего сослуживца

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Бурятский солдат отделался штрафом за оплату еды с карты умершего сослуживца
15 Мар 2022, 11:14

Рядовой вооруженных сил РФ из Бурятии Николай Костырков признан виновным в краже с банковского счета. Он оплачивал продукты с карты умершего сослуживца.

Рядового Николая Костырко обвинили в краже с банковского счета (пункт «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ). Дело поступило в Улан-Удэнский гарнизонный военный суд в середине февраля, говорится в карточке.

«Военнослужащий с помощью банковской карты умершего сослуживца производил оплату продуктов питания», — рассказали подробности дела в телеграм-канале пресс-службы военных судов Сибири.

Суд приговорил Костырко к штрафу в размере 150 тыс. рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.


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