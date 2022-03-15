Скончался новосибирский доктор философских наук и преподаватель НГУ Валентин Карпович

© philosophy.nsc.ru
Скончался новосибирский доктор философских наук и преподаватель НГУ Валентин Карпович
15 Мар 2022, 12:09

Доктор философских наук, известный преподаватель Новосибирского государственного университета Валентин Карпович умер. Коллектив Института философии и права Сибирского отделения РАН выразил соболезнования.

Доктор философских наук, профессор, ведущий научный сотрудник Института философии и права СО РАН Валентин Карпович скончался на 75 году жизни, сообщили в институте.

Валентин Карпович родился в Кирсанове Тамбовской области 7 февраля 1948 года. Окончил философский факультет МГУ, с 1971 года — аспирант сектора логики Института философии РАН. В 1975 году присоединился к сектору логики и теории познания в Институте истории, филологии и философии СО АН СССР.

«Его научные интересы лежали в области логики, философии языка и логической структуры социальной теории, — рассказали в институте. — Ему принадлежит ряд монографий и множество статей, особенностью которых было оригинальное видение важнейших тенденций современной философии. Он был очень талантливым человеком — знание трех иностранных языков, огромная эрудиция в множестве философских дисциплин, острый критический ум быстро сделали его заметной фигурой в Академгородке, непременным участником многих неформальных групп и мероприятий, которыми славился в ранний период своего существования научный центр».

Долгое время занимал должность заведующего кафедрой логики и методологии науки НГУ.


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
Энциклопедия пыток в иркутских колониях и СИЗО: «В России никто не поможет, жалуйся Байдену» Энциклопедия пыток в иркутских колониях и СИЗО: «В России никто не поможет, жалуйся Байдену»
Последние материалы
15 Мар, 14:41
Силовики пришли к строителям новосибирской станции метро «Спортивная»
15 Мар, 14:14
Новосибирское правительство организовало выставку о «хунте» в центре города
15 Мар, 13:49
Житель Иркутской области сжег тещу за разрушение семьи
15 Мар, 12:58
Новосибирской экс-сотруднице полиции огласили приговор за поджог машины соседа
15 Мар, 12:53
Гособвинение потребовало 13 лет для Алексея Навального
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования