Скончался новосибирский доктор философских наук и преподаватель НГУ Валентин Карпович

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Доктор философских наук, известный преподаватель Новосибирского государственного университета Валентин Карпович умер. Коллектив Института философии и права Сибирского отделения РАН выразил соболезнования.

Доктор философских наук, профессор, ведущий научный сотрудник Института философии и права СО РАН Валентин Карпович скончался на 75 году жизни, сообщили в институте.

Валентин Карпович родился в Кирсанове Тамбовской области 7 февраля 1948 года. Окончил философский факультет МГУ, с 1971 года — аспирант сектора логики Института философии РАН. В 1975 году присоединился к сектору логики и теории познания в Институте истории, филологии и философии СО АН СССР.

«Его научные интересы лежали в области логики, философии языка и логической структуры социальной теории, — рассказали в институте. — Ему принадлежит ряд монографий и множество статей, особенностью которых было оригинальное видение важнейших тенденций современной философии. Он был очень талантливым человеком — знание трех иностранных языков, огромная эрудиция в множестве философских дисциплин, острый критический ум быстро сделали его заметной фигурой в Академгородке, непременным участником многих неформальных групп и мероприятий, которыми славился в ранний период своего существования научный центр».

Долгое время занимал должность заведующего кафедрой логики и методологии науки НГУ.

