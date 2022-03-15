Гособвинение потребовало 13 лет для Алексея Навального

© Кирилл Канин
Гособвинение потребовало 13 лет для Алексея Навального
15 Мар 2022, 12:53

Гособвинение попросило приговорить оппозиционера Алексея Навального к 10 годам колонии и штрафу 1,2 млн рублей по делу о «мошенничестве» и «оскорблении суда». С учетом отмены условного осуждения по делу «Ив Роше» ему затребовали 13 лет.

Прокурор Надежда Тихонова в прениях по делу Навального о «мошенничестве» и «оскорблении суда» потребовало приговорить его по совокупности с отменой условного осуждения к 13 годам колонии и штрафу 1,2 млн рублей. Об этом сообщает «Новая газета».

Оппозиционера обвиняют в проявлении неуважения к суду во время рассмотрения дела о клевете на ветерана Игната Артеменко год назад и в мошенничестве при сборе пожертвований на антикоррупционную деятельность ФБК*.

Навального обвиняют в том, что часть донатов, собиранных на деятельность Фонда борьбы с коррупцией* и Штабов Навального*, он и руководители ФБК* якобы использовали «в личных целях».

В суде допросили 16 человек, приглашенных стороной обвинения, писала Медиазона**. Это были четверо потерпевших, трое экспертов и девять свидетелей, в том числе бывший сотрудника ФБК* Федор Горожанко, который назвал обвинение против Навального «абсурдным».

Сам политик считает дело сфабрикованным: «Сначала я сидел по 10 суток, потом по 15 суток, потом по месяцу, по два. Потом меня осудили, но выпустили. Потом посадили моего брата. Это развивалось логическим образом — меня попытались убить. Теперь посадили. Я все равно буду тревожить их покой. Я не соглашусь с этой властью. И самое главное — я не один такой» (цитата по Медиазоне**).

* Мосгорсуд по иску прокуратуры признал «общественное движение „Штабы Навального“» и «Фонд борьбы с коррупцией» «экстремистскими» и запретил их деятельность в России. Организации уже ликвидированы. «Фонд борьбы с коррупцией» также ранее объявлен «иностранным агентом». Мы обязаны указывать всё это по запретительным законам.

** По версии Минюста РФ, является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.


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Гособвинение потребовало 13 лет для Алексея Навального
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