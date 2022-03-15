Житель Иркутской области сжег тещу за разрушение семьи

© pixabay.com
Житель Иркутской области сжег тещу за разрушение семьи
15 Мар 2022, 13:49

Житель Иркутской области осужден за жестокую расправу над тещей. Он обвинил женщину в разрушении своей семьи и сжег заживо.

Убийство пожилой женщины на даче в Зиминском районе произошло весной 2021 года.

«Подсудимый, будучи в состоянии опьянения, из-за личной неприязни нанес своей теще неоднократные удары руками и подручными предметами по различным частям тела. Высказывая претензии о разрушении его семьи и снимая происходящее на сотовый телефон, мужчина заставил потерпевшую заползти в дачный дом, — говорится в сообщении областной прокуратуры. — Затем поджег, облив последнюю и окружающие ее предметы легковоспламеняющейся жидкостью».

От полученных травм женщина впоследствии скончалась. Следствие обвинило мужчину в убийстве.

По решению суда он признан виновным по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью). Ему назначено 12,6 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год.


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
Энциклопедия пыток в иркутских колониях и СИЗО: «В России никто не поможет, жалуйся Байдену» Энциклопедия пыток в иркутских колониях и СИЗО: «В России никто не поможет, жалуйся Байдену»
Последние материалы
15 Мар, 14:41
Силовики пришли к строителям новосибирской станции метро «Спортивная»
15 Мар, 14:14
Новосибирское правительство организовало выставку о «хунте» в центре города
15 Мар, 13:49
Житель Иркутской области сжег тещу за разрушение семьи
15 Мар, 12:58
Новосибирской экс-сотруднице полиции огласили приговор за поджог машины соседа
15 Мар, 12:53
Гособвинение потребовало 13 лет для Алексея Навального
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования