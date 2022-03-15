Житель Иркутской области сжег тещу за разрушение семьи

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Житель Иркутской области осужден за жестокую расправу над тещей. Он обвинил женщину в разрушении своей семьи и сжег заживо.

Убийство пожилой женщины на даче в Зиминском районе произошло весной 2021 года.



«Подсудимый, будучи в состоянии опьянения, из-за личной неприязни нанес своей теще неоднократные удары руками и подручными предметами по различным частям тела. Высказывая претензии о разрушении его семьи и снимая происходящее на сотовый телефон, мужчина заставил потерпевшую заползти в дачный дом, — говорится в сообщении областной прокуратуры. — Затем поджег, облив последнюю и окружающие ее предметы легковоспламеняющейся жидкостью».

От полученных травм женщина впоследствии скончалась. Следствие обвинило мужчину в убийстве.

По решению суда он признан виновным по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью). Ему назначено 12,6 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год.