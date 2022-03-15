Новосибирское правительство организовало выставку о «хунте» в центре города

© Кирилл Логинов
Новосибирское правительство организовало выставку о «хунте» в центре города
15 Мар 2022, 14:14

В самом центре Новосибирска у кинотеатра «Победа» организовали выставку в поддержку «спецоперации» в Украине. Среди организаторов значится региональное правительство, агентство РИА Новости и «Российское военно-историческое общество». 16 марта там ожидается вице-губернатор, экс-депутат Госдумы от «ЕР» Ирина Мануйлова.

Перед новосибирским кинотеатром «Победа» поставили стенды с цитатами, которыми на государственных телеканалах говорят об объявленной президентом РФ «спецоперации» в Украине.

«Выставка организована министерством культуры Новосибирской области, министерством региональной политики Новосибирской области, историческим парком „Россия — моя история“ по материалам РИА „Россия сегодня“, департамента информации ДНР», — утверждается на сайте регионального правительства.

Также среди организаторов, судя по фотографиям, которые Тайге.инфо прислали читатели, оказалось «Российское военно-историческое общество». Его председателем значится экс-министр культуры РФ Владимир Мединский, который формально возглавляет делегацию РФ на переговорах с Украиной.

В правительстве утверждают, что открытие выставки пройдет 16 марта в 14:00. На него приедет вице-губернатор Ирина Мануйлова. Она — уроженка Бердска и была депутатом Госдумы РФ от «Единой России» в 2011—2016 годах.

Фото Кирилла Логинова


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