Силовики пришли к строителям новосибирской станции метро «Спортивная»

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Следственные действия прошли в компании «Спецтрансстрой», которая занимается строительством станции метро «Спортивная». Они могли быть связаны с заказчиком объекта — муниципальным предприятием «Метро мир», которое возглавляет Александр Мысик.

Следственные мероприятия прошли в ООО «Спецтрансстрой» из-за деятельности муниципального предприятия «Метро мир», сообщил Тайге.инфо источник в правоохранительных органах.

О задержаниях пока неизвестно. Но директор «Метро мир» Мысик последний раз был в мессенджерах рано утром 14 марта. Более того, его не было на совещании в мэрии 14 марта, рассказал редакции источник, знакомый с ситуацией.

По данным Тайги.инфо, оперативные мероприятия могли вести сотрудники ФСБ.

Муниципальное предприятие «Метро Мир» занимается строительством метро в Новосибирске. «Спецтрансстрой» — основной подрядчик строительство станции «Спортивная». По данным сервиса «ГосЗатраты», объем контрактов фирмы только на «Спортивную» уже достиг 1,5 млрд рублей, еще около 2 млрд оценивается семь договоров на строительство инфраструктурных объектов по договорам с властями Новосибирска, Ордынского района области и региональным правительством.

«Спецтрансстрой», по сведениям «Контур.Фокус», принадлежит бизнесмену Сергею Дмухе, муниципальному предприятию «Метро Мир», которое и заказывает строительство метро, а также «Центру инженерно-экологической безопасности „Русич“» через совместную с «Метро Миром» «дочку».

Строительство станции «Спортивная» приурочено к проведению молодежного чемпионата мира по хоккею в Новосибирске 2023 года, которого, впрочем, уже лишил Россию из-за ситуации в Украине. Основные работы планировалось завершить в 2021 году. По данным на декабрь, ее готовность мэрия оценивает в 70%.