Томский губернатор снял запрет на массовые мероприятия

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В Томской области снят запрет на проведение массовых мероприятий, установленный под предлогом пандемии коронавируса. Масочный режим остается.

«Сегодняшняя эпидситуация позволят нам снять запрет на проведение массовых и публичных мероприятий, — заявил губернатор Сергей Жвачкин (цитата по его пресс-службе). — При этом обращаю внимание, что все они должны проходить в строгом соответствии с законом».



Масочный режим в общественном транспорте и закрытых людных помещениях продолжает действовать. По словам Жвачкина, сотни жителей продолжают болеть.