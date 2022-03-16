Томский губернатор снял запрет на массовые мероприятия
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В Томской области снят запрет на проведение массовых мероприятий, установленный под предлогом пандемии коронавируса. Масочный режим остается.
«Сегодняшняя эпидситуация позволят нам снять запрет на проведение массовых и публичных мероприятий, — заявил губернатор Сергей Жвачкин (цитата по его пресс-службе). — При этом обращаю внимание, что все они должны проходить в строгом соответствии с законом».
Масочный режим в общественном транспорте и закрытых людных помещениях продолжает действовать. По словам Жвачкина, сотни жителей продолжают болеть.
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