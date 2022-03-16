Новосибирский губернатор решил отменить масочный режим
16 Мар 2022, 07:25
В Новосибирской области решили отменить масочный режим. О снятии запрета на массовые мероприятия, установленного под предлогом ковида, речь пока не идет.
Губернатор Андрей Травников поддержал отмену в Новосибирской области масочного режима, сообщил телеграм-канал регионального правительства 16 марта.
Травников дал поручение оперативному штабу совместно с Роспотребнадзором «готовить соответствующие документы».
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