Новосибирец из ревности напал на собутыльника, но тот умер от отравления алкоголем

© pixabay.com
Новосибирец из ревности напал на собутыльника, но тот умер от отравления алкоголем
16 Мар 2022, 07:29

Житель Новосибирска осужден за покушение на убийство знакомого на почве ревности. Он напал на него с ножом, но потерпевший скончался от отравления алкоголем.

37-летний новосибирец получил восемь лет строгого режима по делу о покушении на убийство. В декабре 2020 года он напал на своего приятеля, с которым распивал алкоголь.

«Между находящимися в состоянии алкогольного опьянения подсудимым и его знакомым на почве ревности к сожительнице фигуранта по делу возник конфликт. В ходе ссоры подсудимый взял нож, подошел к лежащему на диване потерпевшему и нанес им не менее трех ударов в область шеи и туловища мужчины», — сообщили в СК по Новосибирской области.

Потерпевший перестал подавать признаки жизни. Однако, как уточнили Тайге.инфо в СК, мужчина, хоть и умер после причинения телесных повреждений, причина смерти другая. По заключению экспертизы, у жертвы было острое отравление этиловым спиртом (4, 55 промилле).

Вину в совершенном преступлении осужденный не признал.


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
«Выгребла остатки из трех аптек»: новосибирцы пожаловались на перебои с инсулином «Выгребла остатки из трех аптек»: новосибирцы пожаловались на перебои с инсулином
Последние материалы
16 Мар, 11:36
Еще четырнадцать новосибирцев скончались от COVID-19
16 Мар, 11:01
Несколько жилмассивов Новосибирска получили скоростной интернет
16 Мар, 10:30
Продукты первой необходимости подорожали в Новосибирске за неделю на 10-20%
16 Мар, 09:19
Торговый центр с «Пятерочкой» продается в Новосибирске за 253 млн
16 Мар, 09:07
КПРФ выставила соперника экс-министру на довыборах новосибирского заксобрания
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования