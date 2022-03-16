Новосибирец из ревности напал на собутыльника, но тот умер от отравления алкоголем

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Житель Новосибирска осужден за покушение на убийство знакомого на почве ревности. Он напал на него с ножом, но потерпевший скончался от отравления алкоголем.

37-летний новосибирец получил восемь лет строгого режима по делу о покушении на убийство. В декабре 2020 года он напал на своего приятеля, с которым распивал алкоголь.



«Между находящимися в состоянии алкогольного опьянения подсудимым и его знакомым на почве ревности к сожительнице фигуранта по делу возник конфликт. В ходе ссоры подсудимый взял нож, подошел к лежащему на диване потерпевшему и нанес им не менее трех ударов в область шеи и туловища мужчины», — сообщили в СК по Новосибирской области.

Потерпевший перестал подавать признаки жизни. Однако, как уточнили Тайге.инфо в СК, мужчина, хоть и умер после причинения телесных повреждений, причина смерти другая. По заключению экспертизы, у жертвы было острое отравление этиловым спиртом (4, 55 промилле).

Вину в совершенном преступлении осужденный не признал.