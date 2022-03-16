Торговый центр с «Пятерочкой» продается в Новосибирске за 253 млн
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Торговый центр продается в Октябрьском районе Новосибирска за 253 млн рублей. В объявлении утверждается о 100-процентной заполненности помещений арендаторами, среди которых заведения общепита, в том числе KFC.
Торговый центр продается на улице Выборная в Новосибирске. Площадь помещений 1342,4 кв. метров.
«Среди арендаторов: „Пятерочка“, KFC, „Брюкке“, „Нью Йорк Пицца“, фрукты», — говорится в объявлении на сайте «Авито».
Ранее стало, что компания Yum! Brands, владеющая брендами KFC и Pizza Hut, приостанавливает работу в России принадлежащих ей заведений KFC. В России были открыты порядка 1 тыс. KFC, однако большинство работают по франшизе, уточнял РБК. Yum! Brands принадлежит 70 заведений.
Указано, что срок окупаемости объекта 10,7 лет.
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