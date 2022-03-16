КПРФ выставила соперника экс-министру на довыборах новосибирского заксобрания

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КПРФ выдвинула кандидата на довыборы депутата новосибирского заксобрания по округу №8. Он поборется с бывшим министром соцразвития Ярославов Фроловым, которого поддержат единороссы.

Директор муниципальной Баганской общеобразовательной школы Алексей Горлач выдвинулся на довыборы в заксобрание по округу №8. Об этом говорится на сайте «ГАС.Выборы».

Горлач родился в 1982 году. Избирком уже зарегистрировал его.

«ЕР» выдвинет бывшего министра труда и соцразвития Ярослава Фролова, говорили Тайге.инфо источники в политических кругах. Пока он официально не выдвинулся.

Довыборы назначены на 20−22 мая — трехдневное голосование пройдет под предлогом «непростой» санитарно-эпидемиологической ситуацией в регионе. Округ №8 объединяет Убинский, Каргатский, Доволенский районы, часть Чулымского и Кочковского районов области.

Почему назначили довыборы

Округ №8 в заксобрании стал вакантным после сложения полномочий главы строительного комитета, единоросса Александра Морозова. В отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). По словам источника, в 2019—2020 годах Морозов, как считает следствие, помог «подконтрольному ему „Коченевскому мясокомбинату“» получить грант на 41 млн рублей от областного министерства сельского хозяйства. По версии силовиков, деньги предназначались на строительство цеха и закупку оборудования для «Коченевского мясокомбината».

Ущерб оценивается в 15 млн рублей.

Александр Морозов — председатель совета директоров «Коченевской птицефабрики». Ее выручка в 2020 году составила 1,1 млрд рублей, а чистый убыток — около 500 млн. В 2021-м птицефабрика столкнулась с проблемами, остановив работу из-за роста цен на корм, технику и лекарства.

СППК «Коченевский мясокомбинат» возглавляет Сергей Осипов. Выручка кооператива в 2020 году составила лишь 7 млн рублей, чистая прибыль — 652 тыс. Осипов также был и.о. директора государственного Новосибирского речного колледжа и главой «Спортивно-оздоровительного комплекса „Зеленая Республика“», которые были учреждены облправительством., но проект не был полностью реализован.

Александр Морозов родился в 1958 году. С 1997 года избирается в новосибирское заксобрание, сейчас представляет «Единую Россию». Некоторое время он возглавлял региональное отделение партии. Морозов был избран по округу №8 и возглавлял строительный комитет регионального парламента.