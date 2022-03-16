Несколько жилмассивов Новосибирска получили скоростной интернет

© Слава Степанов/gelio.livejournal.com
Несколько жилмассивов Новосибирска получили скоростной интернет
16 Мар 2022, 11:01

Скорость домашнего интернета увеличилась в Калининском районе Новосибирска. Несколько жилмассивов получили от МТС скорости, в 10 раз превышающие стандартные.

Улучшения затронули жителей Снегирей, Родников, Юбилейного, а также жилого комплекса «Красный проспект» и поселка Северный, сообщили в МТС.

 Более 30 тыс. семей теперь могут с комфортом выходить в сеть сразу с большого количества устройств без потери качества и скорости загрузки контента, например, смотреть онлайн-видео высокого разрешения и вести прямые эфиры в хорошем качестве.

«В Новосибирске растет спрос на оптимизацию расходов при использовании высокоскоростного интернета всеми членами семьи, и объединение нескольких цифровых сервисов в „пакеты“ — самое удобное решение для этого. Можно управлять всеми услугами с помощью единого лицевого счета и экономить, получая скидку на набор цифровых сервисов — домашнее ТВ, интернет и мобильную связь. Для того, чтобы жители многоэтажных жилмассивов и новостроек Калининского района пользовались всеми этими преимуществами, мы постоянно развиваем фиксированную сеть и делаем высокоскоростной домашний интернет доступным для жителей», — рассказал директор филиала МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

Если использовать домашний интернет, цифровое телевидение и мобильную связь от МТС, объединив все услуги в единый пакет, можно сэкономить до 40% месячного бюджета на услуги связи.


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