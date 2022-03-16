Еще четырнадцать новосибирцев скончались от COVID-19
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В Новосибирской области за сутки коронавирусом заразились более 500 человек. Скончались еще 14 пациентов.
«Скончались четырнадцать пациентов: мужчины в возрасте 55, 74, 79, 85 лет и женщины в возрасте 48, 51, 60, 61, 62, 66, 76, 80, 85, 93 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 5208 человек», — сообщили в оперативном штабе Новосибирской области 16 марта.
Но эти данные, как писала Тайга.инфо, могут быть серьезно занижены. К декабрю 2021 года в Новосибирской области умерли 9649 пациентов, зараженных коронавирусом, сказано в отчетах Росстата. При этом COVID как основная причина указан в 8491 случае.
В отделениях реанимации остаются 212 человек. На аппаратах искусственной вентиляции легких — 33 пациента.
Подтверждено 529 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 246519, выписаны более 225,3 тыс.
В инфекционных госпиталях с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него находятся 1816 пациентов, в том числе 45 детей.
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