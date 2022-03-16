Три человека пойдут под суд за массовое отравление школьников в Красноярске

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В Красноярске поставщики продуктов для школ пойдут под суд. Более 120 учеников массово отравились в феврале-марте 2021 года.

Управление СК по Красноярскому краю завершило расследование уголовного дела о массовом отравлении детей в школах Советского и Октябрьского районов, сообщили в пресс-службе ведомства 16 марта.

В феврале-марте 2021-го в 27 школах города отравились более 120 учащихся. За горячее питание отвечало «Развитие». В июне произошло еще одно отравление — питание организовывала та же фирма. После этого СК возбудил три уголовных дела.

Сейчас в суд поступило дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание (ч. 1 ст. 236 УК).

По версии следствия, с 18 декабря 2020 года по 27 февраля 2021 года директор сельхозпредприятия «Аленушка», которое выращивает и хранит овощи, поставил сырые овощи, зараженные иерсиниозом, в ООО «Респект», занимающееся первичной переработкой и упаковкой овощей для школьных столовых. Он не следил за состоянием овощехранилища на предмет наличия грызунов и не обеспечивал своевременную переборку и очистку овощей от гнили. Также следствие нашло нарушение в транспортировке овощей и условий их хранения.

Руководитель ООО «Респект» также «с нарушениями санитарно-эпидемиологических требований» поставил зараженные овощи в ООО «Развитие», откуда их уже увозили в школы школы, заявили в прокуратуре.

В школьных столовых работали по инструкции ООО «Развитие» в которой не было пункта о термической обработке овощей. В результате овощами отравились 126 детей в возрасте от 7 до 16 лет. Год назад сообщалось, что они отравились салатами. 59 детей увозили в больницы, уточнили в СК.

Роспотребнадзор тогда обнаружил серьезные нарушения санитарных норм, в том числе грызунов в помещениях производителя овощей СПК «Аленушка», поставщика продукции ООО «Респект» и временно остановил их работу, а также работу организатора школьного питания — ООО «Развитие», принимавшего продукцию от этих предприятий.

После отравления школьников возбудили еще восемь административных дел, в суд направили иски к ООО «Развитие» о запрете деятельности по оказанию услуг питания и компенсации морального вреда в пользу пострадавших детей в размере более 2,6 млн рублей. Также в городе закупили для обеспечения школ питанием новое оборудование на сумму более 38,6 млн рублей. По данным прокуроров, 33 виновных привлекли к ответственности.

Обвинение предъявили председателю сельскохозяйственного производственного кооператива «Аленушка» Ивану Шилову, который поставлял сырье «Развитию». До сентября 2020 года он занимал пост главы Березовского поселкового совета депутатов, куда выдвигался от «Единой России». В 2000 году он получил 1,5 года условно за покушение на кражу.



В Красноярске зарегистрировано два «Кулинара», но одно из них, судя по финансовым показателям, не ведет деятельность. Второе принадлежит Галине Зенич.



«Кулинар», как и «Развитие», обслуживало школы Красноярска в 2020 году.



После первого массового отравления школьников в Красноярске аналогичные случаи произошли в Железногорске.