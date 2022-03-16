Сахар по 150 рублей: кемеровское УФАС проверит сообщения о росте цен на продукты

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Кемеровские антимонопольщики сообщили об усилении контроля. ФАС и другие ведомства проверят сообщения о росте цен на продукты, в том числе на килограмм сахара до 150 рублей, а также о дефиците товаров.

«Кемеровское УФАС России направило запросы трем местным оптовым поставщикам о предоставлении информации, необходимой для выявления причин роста цен. Запрос получит и сеть продовольственных магазинов „Радость“, осуществляющая свою деятельность на территории города Прокопьевск, так как цена в магазинах сети на сахар-песок, по сообщению граждан, достигает 150 рублей за килограмм», — говорится в сообщении ведомства.



Управление ФАС по Кемеровской области продолжает сбор информации по телефону «горячей линии» об отсутствии на полках сахара, муки, соли, и о завышении цены на них и другие товары. В период с 7 по 14 марта сотрудники управления получили около 150 звонков, большая часть была про сахар.

ФАС направила запрос в адрес хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по производству и (или) реализации сахара. В частности их просят предоставить информацию об остатках сахара на складах, ценах и причинах отказов в поставках при наличии. Также в адрес компаний направлено письмо о необходимости проявить участникам рынка «социальную ответственность, в том числе в вопросе ответственного ценообразования, включая недопущение создания искусственного дефицита на рынке, который может привести к дальнейшему росту цен».

Информация об отсутствии товаров на полках направлена в штаб по оперативному реагированию на развитие ситуации на продовольственном рынке при министерстве промышленности и торговли Кузбасса. Дополнительно данные доведены до прокуратуры региона.

В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства будут приняты меры реагирования, добавили в УФАС.