Женщина разбилась при падении из окна общежития в Новосибирске
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Тело женщины нашли под окнами общежития в Новосибирске. Перед падением она пыталась держаться за карниз, но ей не смогли помочь.
46-летняя женщина уцепилась за карниз окна на пятом этаже дома по улице Твардовского,18. В квартире находился мужчина, который пытался помочь попавшей в беду, передает «Инцидент.Новосибирск» в телеграме.
«В какой то момент момент женщина закричала, что уже не может держаться, а мужчина начал бить оконное стекло, вероятно, чтобы подобраться к ней ближе. Однако, как только он протянул руку, женщина сорвалась и упала», — рассказал телеграм-канал.
Очевидцы сообщили о гибели женщины. На месте работает полиция.
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