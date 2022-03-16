Женщина разбилась при падении из окна общежития в Новосибирске

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Тело женщины нашли под окнами общежития в Новосибирске. Перед падением она пыталась держаться за карниз, но ей не смогли помочь.

46-летняя женщина уцепилась за карниз окна на пятом этаже дома по улице Твардовского,18. В квартире находился мужчина, который пытался помочь попавшей в беду, передает «Инцидент.Новосибирск» в телеграме.



«В какой то момент момент женщина закричала, что уже не может держаться, а мужчина начал бить оконное стекло, вероятно, чтобы подобраться к ней ближе. Однако, как только он протянул руку, женщина сорвалась и упала», — рассказал телеграм-канал.

Очевидцы сообщили о гибели женщины. На месте работает полиция.