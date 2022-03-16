Скончался актер Евгений Сытый

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Скончался артист театра и кино Евгений Сытый. Он родился в Кемеровской области.

Евгений Сытый умер на 53-м году жизни, сообщил МХТ имени Чехова. Он скончался после тяжелой болезни, уточнили в театре.

«16 марта после тяжелой болезни не стало Евгения Сытого, актера-самородка, нашего родного человека из Кемерово. Ему было всего 52 года. Он никогда не учился на артиста, просто был им — талантливым, обаятельным, абсолютно бесстрашным. Выпускник Кузбасского политехнического института, он играл и ставил спектакли в кемеровском театре „Ложа“, созданном в 1991 году Евгением Гришковцом, высоко ценившим актерское дарование Сытого. В начале 2000-х о Евгении Сытом узнала Москва — его спектакль „Угольный бассейн“ стал частым гостем столичных фестивалей (в 2002 году на фестивале „Новая драма“ спектакль был представлен в МХТ)», — говорится в некрологе.



Евгений Сытый известен по ролям в кинофильмах «Аритмия», «Гоголь. Начало», «Гоголь. Вий» и «Эпидемия».

Прощание с актером состоится 18 марта в Москве, в МХТ имени Чехова. Похороны пройдут в Кемеровской области.