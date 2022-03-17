Экс-министр здравоохранения пойдет под суд за многомиллионные откаты в Республике Алтай

© СК по Республике Алтай
Экс-министр здравоохранения пойдет под суд за многомиллионные откаты в Республике Алтай
17 Мар 2022, 07:40

В Республике Алтай завершено расследование уголовного дела бывшего министра здравоохранения региона Сергея Коваленко и его помощника. Они обвиняются в получении откатов в размере 16 млн рублей за поставки средств защиты во время пандемии коронавируса.

Бывший министр здравоохранения Республики Алтай Сергей Коваленко и его помощник Рустам Туюнчеков пойдут под суд по обвинению в двух преступлениях, предусмотренных п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки, совершенное организованной группой, в крупном размере), а также двух преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки, совершенное организованной группой, в особо крупном размере), сообщил СК РФ по региону.

Как считает следствие, с апреля 2020 года по январь 2021-го министр здравоохранения Республики Алтай Сергей Коваленко и его помощник Рустам Туюнчеков неоднократно брали от руководителей пяти коммерческих организаций взятки.

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Они получили более 16 млн рублей в качестве вознаграждения за заключение государственных контрактов с подконтрольными поставщикам юридическими лицами, а также за общее покровительство. Речь в частности шла о поставке средств индивидуальной защиты.

В ходе предварительного следствия по ходатайству следователя судом был наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму 18,7 млн рублей. Вину фигуранты дела признали частично.

Как уточнили в СК, часть руководителей коммерческих организаций, являвшихся взяткодателями, уже осуждены. В отношении еще двух предпринимателей уголовное дело направлено прокурору.

Глава республики уволил Коваленко 31 марта 2021 года в связи с утратой доверия.


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