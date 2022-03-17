Томича оштрафовали за «молчаливую поддержку» акции протеста

17 Мар 2022, 06:02

Жителя Томска оштрафовали по новой статье о «дискредитации» Вооруженных сил РФ. Ему вменили «молчаливую поддержку» акции протеста.

Советский районный суд Томска оштрафовал местного жителя Станислава Кармакских на 45 тыс. рублей из-за присутствия на акции 6 марта, сообщает ОВД-Инфо*. Его признали виновным по статье о «дискредитации» ВС РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП).

При этом в решении суда прямо указано, что Кармакских находился в составе группы граждан рядом с местом проведения группового пикета и выражал «молчаливую поддержку» его «противоправным целям».

Дело рассматривал судья Роман Зайнулин.

*Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».


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