Папа Римский выступил с молитвой в поддержку мира в Украине

© vaticannews.va

Папа Римский Франциск выступил с молитвой за мир в Украине. Он напомнил о Каине и Авеле, о рожденных под бомбами в Киеве и двадцатилетних на фронте. Кроме того, 25 марта Папа посвятит Россию и Украину Непорочному Сердцу Марии во время покаянного богослужения.

Пантифик опубликовал в твиттере текст молитвы за мир на русском, украинском и английском языках.

Кроме того, 25 марта Папа посвятит Россию и Украину Непорочному Сердцу Марии. Почитание Сердца Марии — это символ любви к людям.

«В пятницу 25 марта Папа Франциск посвятит Россию и Украину Непорочному Сердцу Пресвятой Богородицы во время покаянного богослужения, которое он возглавит в 17 часов в базилике Святого Петра», — говорится в сообщении Vaticannews.

15 и 16 марта в Листвянке Иркутской области проходило 55-е пленарное заседание Конференции католических епископов России. Иерархи выразили признательность Папе за его решение посвятить Россию и Украину Непорочному Сердцу Богородицы.

Читайте также: Два Великих Октября