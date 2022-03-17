Школу и вуз эвакуировали в Красноярске

© tvk6.ru
Школу и вуз эвакуировали в Красноярске
17 Мар 2022, 08:20

Людей эвакуировали утром 17 марта из Красноярского государственного медицинского университета и одной из школ.

Об эвакуации сообщают местные СМИ и ТАСС. Госагентство со ссылкой на источник утверждает, что в адрес образовательных организаций поступили сообщения о минировании.

«ТВК Красноярск» в управлении образования сообщили, что «в школе №7 сработала пожарная сигнализация, поэтому детей эвакуировали, так положено по регламенту».

В вузе студентам сказали, что поступило сообщение о минировании.


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Школу и вуз эвакуировали в Красноярске
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