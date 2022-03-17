Новосибирское правительство разрешило госзакупки без конкурса

© Диана Днепр
Новосибирское правительство разрешило госзакупки без конкурса
17 Мар 2022, 09:33

Новосибирское правительство серьезно расширило перечень государственных и муниципальных закупок, которые можно проводить без конкурса. Одобрять их должны «рабочие группы».

Новосибирское правительство установило проведение госзакупок без конкурса у единственного поставщика, если они проводятся для:

— «обеспечения деятельности» облправительства, заксобрания, Контрольно-счетной палаты и государственных казенных учреждений региона, а также органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений
— «выполнения государственных заданий» государственными бюджетными и автономными учреждениями Новосибирской области.
— «реализации национальных проектов и государственных программ» РФ.
— «выполнения муниципальных заданий муниципальными бюджетными и автономными учреждениями».

В качестве в распоряжении правительства обоснования использован Федеральный закон №46, подписанный 8 марта. По нему до 31 декабря 2022 года региональные власти сами могут при желании ограничивать закупки.

Причем «заключение контракта с единственным поставщиком подлежит согласованию государственным заказчиком с рабочими группами, созданными в соответствии с распоряжением правительства Новосибирской области». Таких «рабочих групп» будет три в зависимости от цены контракта: до 50 млн чиновники решили ограничиться непосредственно самим заказчиком (министерство или учреждением), от 50 до 300 млн — придется согласовывать с «межведомственной рабочей группой по закупкам», от 300 млн — с «межведомственной рабочей группой по крупным закупкам». Что это будут за «рабочие группы», не уточняется.


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
«Выгребла остатки из трех аптек»: новосибирцы пожаловались на перебои с инсулином «Выгребла остатки из трех аптек»: новосибирцы пожаловались на перебои с инсулином
Последние материалы
17 Мар, 12:00
Новое здание прокуратуры Кузбасса обойдется почти в 900 млн
17 Мар, 11:48
Документы РЖД разбросало по улицам Новосибирска
17 Мар, 10:51
Новосибирцев зовут на благотворительную распродажу книг из домашних библиотек
17 Мар, 09:33
Новосибирское правительство разрешило госзакупки без конкурса
17 Мар, 08:20
Школу и вуз эвакуировали в Красноярске
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования