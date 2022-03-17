Новосибирское правительство разрешило госзакупки без конкурса

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Новосибирское правительство серьезно расширило перечень государственных и муниципальных закупок, которые можно проводить без конкурса. Одобрять их должны «рабочие группы».

Новосибирское правительство установило проведение госзакупок без конкурса у единственного поставщика, если они проводятся для:

— «обеспечения деятельности» облправительства, заксобрания, Контрольно-счетной палаты и государственных казенных учреждений региона, а также органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений

— «выполнения государственных заданий» государственными бюджетными и автономными учреждениями Новосибирской области.

— «реализации национальных проектов и государственных программ» РФ.

— «выполнения муниципальных заданий муниципальными бюджетными и автономными учреждениями».

В качестве в распоряжении правительства обоснования использован Федеральный закон №46, подписанный 8 марта. По нему до 31 декабря 2022 года региональные власти сами могут при желании ограничивать закупки.

Причем «заключение контракта с единственным поставщиком подлежит согласованию государственным заказчиком с рабочими группами, созданными в соответствии с распоряжением правительства Новосибирской области». Таких «рабочих групп» будет три в зависимости от цены контракта: до 50 млн чиновники решили ограничиться непосредственно самим заказчиком (министерство или учреждением), от 50 до 300 млн — придется согласовывать с «межведомственной рабочей группой по закупкам», от 300 млн — с «межведомственной рабочей группой по крупным закупкам». Что это будут за «рабочие группы», не уточняется.