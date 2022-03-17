Новосибирцев зовут на благотворительную распродажу книг из домашних библиотек

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Независимый книжный магазин «Перемен» проведет в Новосибирске благотворительную распродажу. Участникам акции предлагают принести книги из домашних библиотек, которые они готовы отдать безвозвратно. Вырученные деньги организация передаст фонду «Маяк» и Тайге.инфо.

Благотворительная распродажа книг из домашних библиотек пройдет 26 и 27 марта в Новосибирске. Ее организует независимый книжный магазин «Перемен».

До 25 марта новосибирцам предлагают принести книги, которые они готовы отдать безвозвратно и безвозмездно в магазин по адресу Орджоникидзе, 43.

«Мы ориентированы всё так же на современную (от 2004 года издания) качественную литературу: классика и новые тексты, художка, нонфикшн, детские и прикладные книги», — рассказали в «Перемен».

Сотрудники магазина самостоятельно оценят книги и сделают выкладку в магазине в дни распродажи. Всю выручку «Перемен» отправит фонду «Маяк», который помогает бездомным вернуться к обычной жизни, и Тайге.инфо.

Оставшиеся после распродажи книги организация передаст в благотворительный магазин GUSTO.