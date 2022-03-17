Документы РЖД разбросало по улицам Новосибирска
© ngs.ru
Бумаги с логотипом «Российских железных дорог» оказались разбросаны в одном из районов Новосибирска. Среди них были приказы и платежные документы.
«По Дуси Ковальчук от Плановой до Холодильной валяются документы кадровые. Зарплатные ведомости, приказы и так далее», — цитирует НГС очевидца Алексея Школдина.
На бумагах оказался логотип РЖД. Бумаги лежали и на Владимировской, уточнил Школдин.
Среди документов были приказы на командировки, акты по авансовым платежам и ведомости. Кроме того, нашелся и посадочный купон.
Фото ngs.ru
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