Новое здание прокуратуры Кузбасса обойдется почти в 900 млн

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Новое здание прокуратуры Кузбасса обойдется почти в 900 млн
17 Мар 2022, 12:00

Прокуратуре Кузбасса понадобилось новое здание. Его хотят поставить прямо около областного суда почти за 900 млн рублей.

Прокуратура Кемеровской области объявила конкурс на строительство административного здания на 225 сотрудников. Документы опубликованы на сайте госзакупок.

«Здание состоит из трех объемов одной высоты, повернутых относительно друг друга на 135 градусов. Функционально — планировочной основой здания является размещение всех структурных подразделений в едином здании, — сказано в техническом задании. — Планировка здания предусматривает размещение двух основных функциональных зон: зона сотрудников прокуратуры и доконтрольная зона, в которую предусмотрен доступ посетителей».

Здание должны быть пятиэтажным и иметь «Г-образную форму». В нем прокурорам также понадобился актовый зал, столовая, спортзал и тренажерный зал.

Начальная стоимость контракта составила 876 млн рублей. Аукцион запланирован на 23 марта.

Планируется, что здание будет достроено до конца октября 2024 года.


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