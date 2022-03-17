26-летняя девушка умерла от коронавируса в Новосибирске

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Более 5,2 тыс. новосибирцев заразились ковидом в пандемию. За сутки умерли 12 пациентов, в том числе 26-летняя девушка.

«Скончались двенадцать пациентов: мужчины в возрасте 67, 68, 73, 96 лет и женщины в возрасте 26, 68, 81, 83, 84, 86, 86, 88 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 5220 человек», — сообщили в оперативном штабе Новосибирской области 17 марта.

Но эти данные, как писала Тайга.инфо, могут быть серьезно занижены. К декабрю 2021 года в Новосибирской области умерли 9649 пациентов, зараженных коронавирусом, сказано в отчетах Росстата. При этом COVID как основная причина указан в 8491 случае.

В отделениях реанимации остается 201 человек. На аппаратах искусственной вентиляции легких — 28 пациентов.

Подтверждено 458 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 246977, выписаны более 225,7 тыс.

В инфекционных госпиталях с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него находятся 1711 пациентов, в том числе 38 детей.