Иркутские власти признали неэффективной мерой ограничение продаж в одни руки

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Иркутские власти признали неэффективной мерой ограничение продаж в одни руки
17 Мар 2022, 13:49

Иркутские чиновники признали малоэффективной мерой ограничение продаж социально значимых товаров в одни руки. Решение было принято с подачи федеральных властей.

Иркутские власти признали малоэффективной мерой ограничение продаж социально значимых товаров в одни руки. Об этом заявила руководитель службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области Ольга Степанова, передает «Ирсити»

«Министерством промышленности и торговли РФ была дана рекомендация торговым сетям ограничить отпуск товара. На территории области федеральные сети и некоторые региональные торговые сети ограничили отпуск товаров в одни руки, но, по их информации, эта мера не так эффективна, потому что покупатели заходят по несколько раз и скупают товар», — отметила Степанова.

Покупка круп, макарон, сахара и других товаров все растет на 10−20%, отметила руководитель пресс-службы торговых сетей «Слата» и «ХлебСоль» Яна Абалымова. Такой ажиотажный спрос подстегивает рост цен и создает логистические разрывы, добавила она.


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Иркутские власти признали неэффективной мерой ограничение продаж в одни руки
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