«Реквием» прозвучит на арт-фестивале в Новосибирске

Девятый Транссибирский арт-фестиваль пройдет в новосибирской филармонии. На его открытии выступит всемирно известный скрипач Вадим Репин. Во второй день программы камерный оркестр и хоровая капелла исполнят «Реквием» Моцарта.

Девятый Транссибирский Арт-Фестиваль пройдет в новосибирской филармании с 17 марта по 6 апреля, сообщили организаторы.

На фестиваля прозвучат произведения Беньямина Юсупова, Валерии Ауэрбах, Афродиты Райкопулу, Арво Пярта и других композиторов. Новосибирская публика первой услышит Скрипичный концерт Ильи Демуцкого. Премьеру представит академический симфонический оркестр под управлением молодого дирижера, ученика Юрия Симонова Алексей Рубина.

Программу продолжат концерты джазового Квинтета Натальи Бутман, Юрия Медяника и его Emotion-orchestra с программой «Вивальди. Времена Танго», ставшей примером переосмысления цикла «Времена года» в жанре танго. Пианист Петр Айду выйдет на сцену вместе с возрожденным им и отмечающим 100-летний юбилей ансамблем Персимфанс. А в исполнении камерного оркестра и хоровой капеллы прозвучит «Реквием» Моцарта.

Худрук фестиваля Вадим Репин и прима-балерина Большого театра России Светлана Захарова выступят с авторской программой «Па-де-де на пальцах и для пальцев». Музыкально-поэтический спектакль «Золотые звуки серебряного века» представят Вениамин Смехов и пианистка Басиния Шульман, а Юрий Башмет и Камерный ансамбль «Солисты Москвы» предложат музыкально-литературную композицию «Письма Ван Гога» с участием Евгения Миронова.

Информация о билетах доступна на сайте филармонии.