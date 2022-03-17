Барабинцев лишили охотничьих угодий: «Обсуждаем организацию митинга»

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Новосибирское «Областное общество охотников и рыболовов» лишило охотугодий «Барабинское районное общество охотников и рыболовов». Его председатель связывает решение с фигурой главы региональной организации.

«Областное общество охотников и рыболовов» решило передать охотхозяйство «Бехтенькое» от «Барабинского общества охотников и рыболовов» в ведение «Куйбышевского районного общества охотников и рыболовов». Об этом Тайге.инфо сообщил председатель Барабинского общества и независимый депутата местного горсовета Константин Терещенко.

Барабинцы вели деятельность на этом хозяйстве с 1945 года.

«Юридически земля закреплена за областным обществом. Во время разговоров с председателем областного общества Николаем Кобыленко, он приводил аргумент, что „Земля то за нами“. Постоянно им мало денег, — отметил Терещенко. — Такая же ситуация с Купинским обществом охотников».

Сам Терещенко связывает давление на барабинскую организацию с тем, что в 2021 году на выборах главы «Областное общества охотников и рыболовов» он поддерживал другого кандидата, а не бессменного председателя Николая Кобыленко.

«Я состою в Барабинском районном обществе охотников и рыболовов много лет. Охочусь в Бехтеньском охотхозяйстве. Узнав такие новости, обсуждаем с охотниками организацию митинга. Что за отношение к нашей организации? Знаю, что на наше общество давление уже давно идет. Все им мало», — цитирует «Прецендент» одного из охотников Владимира Иконникова.

Николай Кобыленко возглавляет областную организацию уже более 20 лет. Ее чистый убыток в 2020 году составил 6 млн рублей. По данным сервиса «Контур.Фокус», Кобыленко также выступает совладельцем ООО «Буг» в сфере недвижимости.

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