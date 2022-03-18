Жительница красноярского поселка попыталась продать двухлетнюю племянницу

© stepanratnikov.ru/Степан Ратников. Кочергино
Жительница красноярского поселка попыталась продать двухлетнюю племянницу
18 Мар 2022, 06:15

Девочка-подросток из Красноярского края опубликовала объявление о продаже своей племянницы, с которой ей приходилось нянчиться. Полиция начала проверку.

В одном из мессенджеров появилось объявление о продаже в Курагинском районе двухлетней девочки с указанием имени и фамилии. Об этом местные жители сообщили в полицию.

«Сотрудники полиции по базе данных действительно обнаружили ребенка с указанными данными. Семья девочки проживает в поселке Кочергино Курагинского района. На место выехали инспекторы ПДН», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

На месте выяснилось, что в квартире живет мать с двумя дочерьми 1998 и 2009 годов рождения. При этом у старшей дочери уже есть трое малолетних детей 2016, 2020 и 2021 годов рождения.

«В ходе беседы выяснилось, что объявление о продаже ребенка разместила девочка 2009 года рождения, которой часто приходилось ухаживать за малолетней племянницей», — отметили в ведомстве.

Семье не состоит на учете в полиции. При этом сотрудники признали, что дети живут в неблагоприятных условиях.


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